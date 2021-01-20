خبير مائي: أزمة سد النهضة تستدعي القلق (فيديو)

الأربعاء 20/يناير/2021 - 02:45 ص
سد النهضة ـ ارشيفية
سد النهضة ـ ارشيفية
أمنية فوزي
قال دكتور خالد أبو زيد المدير الإقليمي للموارد المائية بمنظمة سيداري، إن الأوضاع في الوقت الحالي حول سد النهضة تستدعي القلق إلى حد ما، مؤكدا أن الوقت يمر ولا يوجد قواعد حول الملء والتشغيل.

وأضاف "أبوزيد"، خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور معتز عبد الفتاح مقدم برنامج "90 دقيقة" عبر فضائية "المحور" أنه أصبح هناك ضرورة للوصول لاتفاق حول الملء والتشغيل خاصة أننا نقترب من إعلان إثيوبيا الشرع بالملء الثاني لسد النهضة.

وتابع أن الشحن الإعلامي في إثيوبيا يصور أن موضوع السد سيحقق كل الآمال الإثيوبية في الكهرباء والتي تتوقع توليدها، في حين أن الحكومة تتحدث عن تصدير الكهرباء لدول مجاورة رغم أن 60% من الشعب الإثيوبي بدون كهرباء.

أوضح أن إثيوبيا تستقبل سنويا 960 مليار مياه متر مكعب، متابعًا: "ونحن كمصر نحتاج منهم فقط أقل من 55 مليار".

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