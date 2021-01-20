"المنشآت الفندقية" تكشف تفاصيل مبادرة "شتي في مصر"

قال بيتر ناثان، عضو مجلس إدارة المنشات الفندقية، إن مبادرة "شتي في مصر" تشجع السياحة بالتعاون بين وزراتي السياحة والاثار والطيران المدني مع غرفة المنشات الفندقية، في ظل أوضاع جائجة كورونا، خاصة ان الدول المصدرة للسياحة في العالم، تشهد حالة إغلاق تامة، ومن ثم فإن السياحة الداخلية هي شريان الحياة لقطاع السياحة والفندقة ".





وتابع "ناثان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديد، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على فضائية"on"، مساء الإثنين، ان المبادرة ترتكز على تخفيض اسعار تذاكر الطيران، حيث يتراوح سعر التذكر 1500 جنيه شامل الضرائب ذهاب وعودة وبحد أقصى للتذكرة 2000 جنيه شامل الذهاب والعودة، معقبًا: "كلها اسعار مخفضة، وسعر أول كرسي في الطيارة هو نفسه سعر أخر كرسي فيها مفيش فرق ".





وأوضح أن الفنادق ايضًا خفضت من اسعار النزول لليلة الواحدة، حيث تم تخفيضها إلى 350 جنيه لليلة في الفنادق الثلاث نجوم وبحد أقصى 750 جنيه للفرد في الفنادق الخمسة نجوم شامل الخدمة والضرائب والوجبات ".





وحول الاجراءات الاحترازية ونسب الاشغال قال: " الفنادق كلها مشاركة في المبادرة ومعلن عنها رسميًا على صفحة الغرف الفندقية، وجميع هذه الفنادق حاصة على شهادة إعادة الفتح وإجازته بعد جائحة " كورونا"، بالاضافة لشهادة من وزارة الصحة، بما يعني الالتزام بالاجرءات الصحية والالتزام بنسب الاشغال التي لا تزيد عن 50%، بالاضافة للتعقيم والتباعد والاعتماد على الاماكن المفتوحة ".



