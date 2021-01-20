"المنشآت الفندقية" تكشف تفاصيل مبادرة "شتي في مصر"

الأربعاء 20/يناير/2021 - 07:54 ص
أرشيفية
أرشيفية
كـسـاب أحـمـد
قال بيتر ناثان، عضو مجلس إدارة المنشات الفندقية، إن مبادرة "شتي في مصر" تشجع السياحة بالتعاون بين وزراتي السياحة والاثار والطيران المدني مع غرفة المنشات الفندقية، في ظل أوضاع جائجة كورونا، خاصة ان الدول المصدرة للسياحة في العالم، تشهد حالة إغلاق تامة، ومن ثم فإن السياحة الداخلية هي شريان الحياة لقطاع السياحة والفندقة ".

وتابع "ناثان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديد، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على فضائية"on"، مساء الإثنين، ان المبادرة ترتكز على تخفيض اسعار تذاكر الطيران، حيث يتراوح سعر التذكر 1500 جنيه شامل الضرائب ذهاب وعودة وبحد أقصى للتذكرة 2000 جنيه شامل الذهاب والعودة، معقبًا: "كلها اسعار مخفضة، وسعر أول كرسي في الطيارة هو نفسه سعر أخر كرسي فيها مفيش فرق ". 

وأوضح أن الفنادق ايضًا خفضت من اسعار النزول لليلة الواحدة، حيث تم تخفيضها إلى 350 جنيه لليلة في الفنادق الثلاث نجوم وبحد أقصى 750 جنيه للفرد في الفنادق الخمسة نجوم شامل الخدمة والضرائب والوجبات ".

وحول الاجراءات الاحترازية ونسب الاشغال قال: " الفنادق كلها مشاركة في المبادرة ومعلن عنها رسميًا على صفحة الغرف الفندقية، وجميع هذه الفنادق حاصة على شهادة إعادة الفتح وإجازته بعد جائحة " كورونا"، بالاضافة لشهادة من وزارة الصحة، بما يعني الالتزام بالاجرءات الصحية والالتزام بنسب الاشغال التي لا تزيد عن 50%، بالاضافة للتعقيم والتباعد والاعتماد على الاماكن المفتوحة ".

كانت مبادرة "شتي في مصر" قد إنطلقت الجمعة إلى المدن السياحية المصرية في 5 محافظات سياحية (جنوب سيناء والبحر الأحمر والأقصر وأسوان والإسكندرية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

شتي في مصر الاجراءات الاحترازيه

أخبار تهمك

أوباما يصدم الزمالك بقرار مثير

منذ حوالي 11 ساعة

موعد مباراة الأهلي ضد الدحيل القطري في مونديال الأندية والقنوات الناقلة

منذ حوالي 4 ساعات

باريس يحدد سعر انتقال مبابي إلى ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

خبير مائي: أزمة سد النهضة تستدعي القلق (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

ميسي يحدد شرطه للاستمرار مع برشلونة

منذ حوالي 10 ساعات

بدرجات الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء

منذ ساعة الا ربع

عاجل. المالية: القبض على صاحب و مدير أحد مكاتب المحاسبة

منذ حوالي 21 ساعة

بايرن ميونخ يحذر الأهلي والدحيل قبل مونديال الأندية

منذ 39 دقيقة

الأهلي يستقر على صفقة جديدة

منذ حوالي 10 ساعة

شاهد.. تعليق صاحب فكرة "زواج التجربة" بعد حسم الإفتاء والأزهر للمسألة

منذ ساعتين و 47 دقيقة

عاجل.. تحذير شديد اللهجة من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

قبل سقوطها.. الأرصاد توضح طبيعة الأمطار على القاهرة (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. الصحة: تسجيل 899 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و 58 حالة وفاة

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يكشف صدمة بشأن المستحقات المتأخرة لفرجاني ساسي

منذ حوالي 3 ساعات

أول تحرك من الأهلي لضم نجم إنبي

منذ حوالي 12 ساعة

ليس حسام حسن.. الزمالك يتحرك لضم مهاجم سوبر

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

أسعار طيران مخفضة لدعم مبادرة "شتي في مصر" لتنشيط حركة السياحة الداخلية

مصر للطيران تعلن تخفيض أسعار تذاكر الطيران

تهدف لتنشيط السياحة الداخلية.. أبرز المعلومات عن مبادرة "شتي في مصر"

تعرف على مميزات تخفيض أسعار الطيران الداخلي

تستعد بالتعقيم لاستقبال السياح.. أحدث تطورات مبادرة "شتي في مصر"

السياحة والآثار تطلق مبادرة "شتي في مصر" من أسوان

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:50 م

عاجل.. تحذير شديد اللهجة من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

خبير مائي: أزمة سد النهضة تستدعي القلق (فيديو)

02:45 ص

باريس يحدد سعر انتقال مبابي إلى ريال مدريد

04:01 ص

الأهلي يستقر على صفقة جديدة

10:16 م

ميسي يحدد شرطه للاستمرار مع برشلونة

11:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»