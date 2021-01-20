أسعار الذهب في السوق المحلي والعالمي اليوم الأربعاء 20-1-2021

الأربعاء 20/يناير/2021 - 12:10 ص
بوابة الفجر
استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، بعد أن سعر جرام الذهب بنحو 4 جنيهات أمس مع توقعات باستمرار الارتفاع.

ورصدت الفجر أسعار الذهب اليوم الجمعة بمحلات الصاغة والتي جاءت  كالتالي:


أسعار الذهب اليوم:
 
عيار 18 سجل 690.75 جنيها.
 
عيار 21 سجل 806 جنيها.
 
عيار 24 سجل 921.25 جنيها.
 
الجنيه الذهب 6448 جنيها.


أسعار الذهب عالميًا:

قفزت أسعار الذهب عالمياً بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، مع تراجع العملة الأمريكية، وترقب التطورات السياسية.

وصعدت أسعار المعدن الأصفر من أدنى مستوى منذ أوائل ديسمبر، مع هبوط ملحوظ للدولار الأمريكي، مما يجعل الذهب أرخص بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.

ودعت "جانيت يلين" المرشحة لمنصب وزير الخزانة الأمريكية خلال خطابها أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس الشيوخ، لدعم الشركات الصغيرة والأفراد العاطلين عن العمل، مشيرةً إلى أن ذلك أفضل طريق لتعزز النمو الاقتصادي بعد صدمة كورونا.

ومن المقرر أن يتم تنصيب جو بايدن رئيساً للولايات المتحدة غداً الأربعاء.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير بنحو 0.6 بالمائة أو ما يعادل 10.30 دولار إلى 1840.20 دولار للأوقية.

وبحلول الساعة 6:40 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر عند مستوى 1841 دولاراً للأوقية.

وخلال نفس الفترة، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة إلى 90.53.

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