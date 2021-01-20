محي الدين: الدول النامية تحتاج نحو 28 مليار دولار لتمويل توفير اللقاحات

قال محمود محي الدين، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، إن الدولة النامية تحتاج نحو 28 مليار دولار لتمويل توفير اللقاحات، مؤكدًا على ضرورة أن تسهم الدول المتقدمة في توفير اللقاحات للدول الفقيرة التي تعاني من مشاكل كثيرة قبل حتى جائحة كورونا.





وأضاف "محي الدين" في لقائه عبر تطبيق زوم مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الثلاثاء أن كورونا لها تأثير اقتصادي، مشيرًا إلى أن التجارة الالكترونية سحبت البساط من التجارة التقليدية.





وأشار إلى أن فيروس كورونا سوف يغير من هيكل الوظائف، مؤكدًا على ضرورة أن يكون هناك منظومة شمل اجتماعي توفرها دول العالم للعاطلين خاصة أن التحول الرقمي أصبح مكون رئيسي لرفع الإنتاجية وتنافسية أي دولة.





وتابع " لا توجد نظرية عامة لتحقيق التوازن بين الإجراءات الاحترازية وبين تطبيق كل دولة لرؤيتها للإغلاق، وعلى الدول أن تسهم بإجراءات لمواجهة تداعيات الفيروس".





وأشار إلى أن كافة التوقعات تشير إلى تعافي الاقتصاد عالميا خلال 2021، مشددًا على ضرورة زيادة الاستثمارات العامة خلال الفترة المقبلة لدفع عملية النمو.



