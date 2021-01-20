مسلسل "أبلة فاهيتا" عبر نتفليكس بـ20 لغة في 190 دولة

الأربعاء 20/يناير/2021 - 12:24 ص
بوابة الفجر
مي مرسي
أعلنت "نتفليكس" عن عرض مسلسل "أبلة فاهيتا" بـ20 لغة في 190 دولة حول العالم،لكي يشعر العالم بالحكس الفكاهي العربي.

ومن المقرر أن يكون المسلسل من 6 حلقات وهو من إخراج خالد مرعي ومن تأليف أبلة فاهيتا.

يذكر أن أبلة فاهيتا هي دمية شهيرة تقدم برنامج "لايف من الدوبليكس"يوم الخميس في تام الساعة الـ11 مساء على قناة "on".

والجدير بالذكر أن الديمة أبلة فاهيتا ودعت عام 2020 بأغنية جديدة طرحتها مع الساعات الأخيرة من عام 2020، سردت خلالها أهم الأحداث التى وقعت خلال العام، أهمها الحجرالصحى والعزل الإجبارى بسبب انتشار فيروس كورونا "كوفيد – 19"، وأطلقت عليها أغنية ملخص السنة "باى باى 2020.

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