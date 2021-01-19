ليس حسام حسن.. الزمالك يتحرك لضم مهاجم سوبر

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 11:04 م
بوابة الفجر
محمد أبوليلة
يواصل مسئولو النادي الزمالك البحث عن التعاقد مع مهاجم جديد لتدعيم هجوم الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة، في ظل تمسك مصطفى محمد مهاجم الفريق بخوض تجربة الاحتراف الأوروبي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ودخلت إدارة الزمالك في مفاوضات مع مسئولي سموحة للحصول على خدمات حسام حسن مهاجم الفريق السكندري هذا الشتاء، إلى أن الشروط المالية الضخمة التي تطلبها إدارة النادي السكندري حالت دون إتمام الصفقة.

وتتجه النية داخل الزمالك لصرف النظر نهائيًا عن التعاقد مع حسام حسن بسبب مغالاة نادي سموحة في طلباته المالية للاستغناء عن اللاعب.

ويستهدف مسئولو الزمالك الحصول على خدمات مروان حمدي مهاجم فريق مصر المقاصة بعد تألق اللاعب بشكل لافت للأنظار مع الفريق الفيومي في الفترة الماضية، حيث سجل 3 أهداف مع فريقه بالدوري حتى الآن.

ومن المنتظر أن يعرض مسئولي الزمالك مروان حمدي على البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق لحسم موقفه النهائي بشأن التعاقد معه من عدمه في الميركاتو الشتوي الحالي.

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