موسيماني يصدم نجم الأهلي

هناك حالة من الغضب الشديد من قبل بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بشأن مستوى أحمد رمضان بيكهام ظهير أيمن القلعة الحمراء.





وكشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، أن موسيماني يرى أن مستوى بيكهام لا يستحق المشاركة مع الفريق بشكل أساسى، ولن يتم الدفع به إلا للضرورة القصوى.





وأكد المصدر، أن هناك محاولات لإقناع موسيماني بقدرات اللاعب، وأن وجودة سيستفيد من عدد كبير من الأسماء الكبيرة والخبرات الطويلة فى الأهلى من أجل إظهار قدراته الفنية.





وأشار المصدر، أن إدارة الأهلي وضعت تدعيم الجبهة اليُمنى ضمن أولويات النادي، خلال الفترة المقبلة.





وكان الأهلي قد تعادل في الجولة الماضية في بطولة الدوري المصري الممتاز، أمام البنك الأهلي، بدون أهداف.



