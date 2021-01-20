"تلميذتي"..محمد صبحي يسترجع ذكرياته مع منى زكي

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شارك الفنان محمد صبحي بعض الصور التي جمعته بالفنانة منى زكي وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



وظهر "صبحي" وهو يقبل رأس منى زكي وكتب تعليقا قائلا: "مع تلميذتى منى زكى".



يذكر أن الفنان محمد صبحي قد كشف مؤخرا أن أول ظهور للفنانة منى زكي في الساحة الفنية والذي كان على يده من خلال مسرحية "بالعربي الفصيح"، وكان معها عدد من الفنانين أيضا منهم سيد الرومى وكارولين خليل وداليا إبراهيم.



وشارك "صبحي" هذه الصورة التي كشفت عن أول ظهور لهؤلاء الفنانين عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وكتب تعليقا قائلا: "أول ظهور لمنى زكى فى مسرحية بالعربى الفصيح عام 1991، والعديد من النجوم مثل داليا إبراهيم، وكارولين خليل وسيد الرومى"