بوستر فيلم "باركود 615" يرفع شعار "بدون فنانين" والجمهور يتسائل

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 10:58 م
بوابة الفجر
يارا أحمد





طرح مصمم الجرافيك والمونتير أحمد عامر، البوستر التشويقي لفيلم باركود 615 والذي أثار الغموض واعتمد على أسلوب التشويق والغموض، لوجود باب منزل ومن خلفها شخصية غير واضحة المعالم.


واعتمد بوستر " باركود 615 " على التأثير الحركي ، محدثا تطور جديد في الشكال العام لبوسترات الأعمال الفنية التي تعتمد على الشكال التقليدي الثابت.



"باركود 615" تدور أحداثه في إطار أكشن تشويقى، حيث يتضمن بعض الأحداث الغامضة داخل الفيلا، والصراع بين الأبطال، بالإضافة لبعض مشاهد الأكشن والمطاردات بين أبطال الفيلم.

فيلم "باركود 615"، من بطولة محمد عز وطارق صبرى وسامية طرابلسى وأحمد عزمى وهاجر الشرنوبى وراندا البحيرى وإبرام سمير وأحمد إمام، قصة وحوار أحمد أنور ومحمود جامايكا، أحمد شفيق "المخرج المنفذ"، سيناريو وإخراج مينا سويحة، وإنتاج challenge production house "أساف وأشرف شعبان ".

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