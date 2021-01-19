اسبانيا ترحب بعقد الانتخابات الفلسطينية وتطالب إسرائيل بتسهيلها

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 10:48 م
بوابة الفجر
رحبت الحكومة الإسبانية بقرار الرئيس محمود عباس الدعوة لانتخابات تشريعية ورئاسية وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، والتي ستجرى في 22 مايو و31 يوليو و31 أغسطس من العام الحالي.

وأعربت الحكومة الإسبانية عن ثقتها بأن هذه الانتخابات ستعزز العملية الديمقراطية في فلسطين وشرعية مؤسساتها، التي تدعم إسبانيا تنميتها من خلال برامج التعاون. 

ومن شأن الانتخابات التي تُجرى بضمانات كاملة وفقًا للمبادئ الدولية الإسهام في دفع المفاوضات من أجل حل عادل ودائم على أساس حل الدولتين، إسرائيلية وفلسطينية، تتعايشان بسلام وأمن. 

كما طالبت الحكومة الإسبانية حكومة إسرائيل تسهيل إجراء هذه الانتخابات في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فلسطين انتخابات فلسطينية اسرائيل اسبانيا اخبار الفجر

أخبار تهمك

الزمالك يحسم ملف تجديد عقد ساسي

منذ ساعة

عاجل. المالية: القبض على صاحب و مدير أحد مكاتب المحاسبة

منذ حوالي 12 ساعة

أول قرار من برشلونة على عقوبة ميسي

منذ ساعة و نصف

نجم الأهلي يطلب الرحيل في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 4 ساعات

أول تحرك من الأهلي لضم نجم إنبي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تحذير شديد اللهجة من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. فرجاني ساسي يربك حسابات الزمالك

منذ يوم

قبل سقوطها.. الأرصاد توضح طبيعة الأمطار على القاهرة (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يستقر على صفقة جديدة

منذ ساعة و 17 دقيقة

أوباما يصدم الزمالك بقرار مثير

منذ ساعتين و 27 دقيقة

الزمالك يُقرر عدم الاستغناء عن نجم الفريق.. وتطور جديد في التعاقد مع القناص

منذ ساعتين و 33 دقيقة

ميسي يحدد شرطه للاستمرار مع برشلونة

منذ 33 دقيقة

عاجل.. عبدالهادي يفسر غضب أشرف بن شرقي في مباراة الجونة

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يصدم نجم الأهلي

منذ نصف ساعة

ليس حسام حسن.. الزمالك يتحرك لضم مهاجم سوبر

منذ نصف ساعة

عاجل.. صراع ناري بين ريال مدريد وبرشلونة على صفقة الموسم

منذ ساعتين و 33 دقيقة

موضوعات متعلقة

مدريد ترحب بجهود مصر لوقف العنف فى غزة.. وتطالب الأطراف بوقف التصعيد

عباس: الانتخابات ستجري في الضفة وغزة

فلسطين: الانتخابات التشريعية قد تكون في فبراير 2020

"أشتية": الفلسطينيون مصرون على إجراء الانتخابات

عباس يطالب بالضغط على إسرائيل لإجراء الانتخابات بالقدس

الرئيس الفلسطيني: إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في مايو ويونيو

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:00 م

ميسي يحدد شرطه للاستمرار مع برشلونة

الأهلي يستقر على صفقة جديدة

10:16 م

عاجل.. تحذير شديد اللهجة من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

06:50 م

أول قرار من برشلونة على عقوبة ميسي

10:01 م

أوباما يصدم الزمالك بقرار مثير

09:06 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»