أغينة "فينك يا حبيبي" للكينج تقترب من المليون مشاهدة

















أغنية "فينك يا حبيبي" كلمات وألحان عبدالعزيز زين العابدين وتوزيع أمير محروس.













ويضم ألبوم "باب الجمال" للكينج محمد منير عدد من الأغاني منها و"أنا رايق" كلمات نور الدين محمد وألحان أحمد عمار وتوزيع أسامة الهندي، و"زوق" كلمات مجدي نجيب وألحان وجيه عزيز ومن توزيع رومان بونكا، و"مسألة السن" من كلمات صلاح فايز وألحان هاني شنودة وتوزيع رومان بونكا.













يذكر أن الكينج محمد منير تعرض لوعكة صحية في الفترة الأخيرة بسبب إجهاده في تحضيرات ألبومه الجديد.

حققت أغنية "فينك يا حبيبي" للمطرب محمد منير، نسبة مشاهدة تقترب من المليون وذلك عقب طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".