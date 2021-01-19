بطرس دانيا يكشف تفاصيل تأجيل مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 10:50 م
بوابة الفجر
مي مرسي
تقرر تأجيل الدورة الـ69 من مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما.



وكشف بطرس دانيال، عن تفاصيل هذا القرار في تصريحات صحفية، قائلا أن قرار التأجيل جاء عقب قرار رئاسة الوزراء بتأجيل أي فعاليات، وأن التأجيل أفضل من الإلغاء النهائي له.



وتابع أنه من المقرر انتظار قرار الوزارة ليحددو موعد إقامة المهرجان، وسيتم الإعلان عن 5 أفلام ستشارك في المهرجان الشهر المقبل.




وأضاف "دانيال" قائلا: " اننا حاليا نقوم باختيار الافلام المشاركة فى المهرجان ونواجه صعوبة بالغة فى الاختيار بسبب مستوى الافلام التى عرضت فى عام 2020 والتى لم تكن على المستوى المطلوبط.

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