"النهايات أخلاق".. هاني رمزي يستعيد ذكريات فيلم "أبو العربي"

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 10:44 م
بوابة الفجر
مي مرسي
شارك الفنان هاني رمزي فيديو فكاهي من مسلسل "أبو العربي" ذولك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب "رمزي" تعليقا قائلا: "أهم حاجة في النهايات الأخلاق يا جماعة".

يذكر أن آخر أعمال هانى رمزى فيلم "قسطى بيوجعنى" وتدور أحداثه في إطار كوميدى اجتماعي، عن محصل الأقساط، وما يواجهه من مشكلات يعانيها جميع الطبقات في مجتمعنا المصرى، ليلتقى بالفنانة مايا نصرى، والتى تظهر في دور أرملة مديونة بالأقساط بعد وفاة زوجها، ليتعرف عليها هانى رمزى وتدور بينهما قصة حب.

واحتفل النجم هاني رمزي بالعيد الميلاد المجيد من خلال منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلا: "عيد ميلاد مجيد وكل سنة وأنتم طيبين".

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