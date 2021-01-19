أغنية "ليه" تقترب من المليون الأول.. تعرف علي التفاصيل!

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 10:40 م
بوابة الفجر
يارا أحمد





حققت أغنية "ليه" للفنان محمد فؤاد، نجاحا كبيرا حيث اقتربت من تحقيق المليون الأول بعد 5 أيام من طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وتقول كلمات الأغنية: "ليه..يوميها لما جه قالي نبعد قولت أه وساعتها ليه ما حاولتش أتفاهم معاه..ما اعرفش إيه اللي ماخلانيش اصبر عليه فات علي بعاده ايام و تعباني الحياة..زي اللي كان عايش في حلم و منه تاه مش قد بُعده وافقته ليه و عاندته ليه؟.



أغنية "ليه" لـ محمد فؤاد، من كلمات: أسامة محرز، وألحان: محمد خلف، وتوزيع وميكس وماستر: أحمد عبد السلام.

كان الفنان محمد فؤاد، طرح قبل أيام أغنية "الحفلة" وهي من كلمات: دبل زوكش، وألحان: علاء فيفتى.

https://m.youtube.com/watch?v=xHd4F-85DhQ&feature=emb_title

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