مصرع طالب وإصابة اثنين في إنقلاب دراجة بخارية ببني سويف

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 10:36 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
لقي طالب مصرعه، وأصيب أثنين آخرين، في حادث سير بمحافظة بني سويف، وقع، مساء اليوم الثلاثاء، إثر إنقلاب دراجة بخارية، كانوا يستقلونها، أمام قرية "الدوالطة" بطريق "بني سويف الفيوم" القديم.

وتلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث سير إثر إنقلاب دراجة بخارية، كانوا يستقلونها، أمام قرية "الدوالطة" بطريق "بني سويف الفيوم" بدائرة مركز بني سويف.

ودفع فرع هيئة الإسعاف ببني سويف برئاسة الدكتور أشرف عوض، مدير الفرع، بسيارتي إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج اللأزم، وتم إيداع جثة المتوفي بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وبالإنتقال والفحص، تبين أن الحادث نتج عنه وفاة "عبد الرحمن ابو بكر شعبان" 17 سنة، طالب، وإصابة كلًا من: "عمر خلف مراد" 16 سنة، طالب، بإشتباه كسر القدم اليمنى، و"دياب رمضان عبد الستار" 15 سنة، طالب، مصابًا بإشتباه نزيف داخلى بالمخ، يقيمان قرية بيلفيا التابعة لمركز بني سويف.

وجرى إتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية اللأزمة، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة، لإستصدار تصريح دفن جثة المتوفي، بناءًا على تقرير مفتش الصحة المختص.

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