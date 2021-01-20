أحمد موسى لـ نيويورك تايمز: "عندكم خرابة وبتركزوا مع محافظة الشرقية"(فيديو)

الأربعاء 20/يناير/2021 - 12:45 ص
أحمد موسى
أحمد موسى
كـسـاب أحـمـد
قال الإعلامي أحمد موسى، إن قناة بي بي سي، وصحيفة نيويورك تايمز ينشرون تقارير مزيفة حولما يحدث في مصر.

وتساءل"موسى" خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «نيويورك تايمز لم تتحدث عن وصول إصابات كورونا في بريطانيا إلى 5.4 حالة»، معلقا «الإعلام المصري تناول واقعة مستشفى الحسينية بمحافظة الشرقية، لكن أين نيويورك تايمز من خراب نيويورك وواشنطن».

وأكمل: «عندكم خرابة وبتركزوا مع محافظة الشرقية، عايزين إيه من مصر، مشيرا إلى أن نيويورك تايمز تجاهلت تزايد إصابات كورونا في الولايات المتحدة. 

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