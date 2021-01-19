سعد لمجرد : محمد رمضان وحش الشاشة و هذه حقيقة علاقتي به

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رد الفنان سعد لمجرد في الجزء الثالث من لقائه مع the insider بالعربي بالنفي نفياً قاطعاً كل الأخبار التي تناولت أن علاقته بمحمد رمضان يسودها الفتور و أكد على أنه سمع بهذا الخبر وقرأه وفضل عدم الرد و لكنه من خلال هذا اللقاء أراد توضيح الموضوع .





وقال سعد للإعلامي ايلي نخله أن فكرة الفيلم الذي أعلن عنه مع محمد رمضان خلال حفلهما العام الماضي في دبي ما زالت قائمة و لكن الظروف التي مر بها العالم أجلت كل المشاريع وللآن لا يوجد أي ورق مكتوب .



وعبر عن اعجابه بما يقدمه محمد رمضان وأشار الى أنه يحترم فكره و ينتظر مسلسلاته كل عام ووصفه بوحش الشاشة .



وأضاف لمجرد أن رمضان اختار أن يقدم شيئاً معيناً ولديه جمهور لهذا اللون والدليل نجاح ديو " إنساي " الذي جمعهما .





وتُعد أغنية "إنساى" أول تعاون يجمع بين "المْعلم" و"الأسطورة"، وهى من كلمات وألحان سعد لمجرد، ويغنى فيها باللهجة المغربية، فيما يغنى رمضان باللهجة المصرية، وتم تصويرها تحت إشراف المخرج حسام الحسينى. وجسد الفنانان شخصيتى عاملين فى أحد المقاهى، ويتعرض رمضان للخيانة من حبيبته، ويحاول لمجرد مواساته، ويعثران على ثروة تغير مسار حياتهما؛ ويقدمان الأغنية معًا أمام ساحة برج إيفل فى باريس، وينتقلان بعدها إلى قصر فاخر ليعيشا حياة الرفاهية، ويتمكن رمضان من نسيان حبيبته.









https://www.instagram.com/tv/CKPVQAVjrIx/?igshid=nr6dn4x0pe3g