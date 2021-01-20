محام يتوعد أصحاب "زواج التجربة" بالملاحقة القانونية: "مخالف للشريعة"

الأربعاء 20/يناير/2021 - 03:22 ص
بوابة الفجر
هالة الشحات
قال المحامي أشرف فرحات، صاحب مبادرة "حملة تطهير"، إن الدولة تقوم بدورها بدليل تعيين جهات رصد لمعرفة السلبيات والمواطن أيضًا عليه دور، بالإرشاد والتبليغ وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية.

وتابع "فرحات"، عبر مكالمة هاتفية لبرنامج "خبلانة" المذاع عبر راديو معاك للإعلامي محمد كشك، قائلًا: "القصة كلها إن هدفنا ننفذ كل حاجة انت حر ما لم تضر، انا واخد حكم ضد منار سامي وكأنها تطلق لسانها للداخلية وكأن محدش قدي، وهي عليها حكم نهائي واجب النفاذ، وإحنا كحملة مش ساكتين".

وأكد أن ما سمي بـ"زواج التجربة" هذا مجرم، وغير مسموح به نهائيًا، متابعًا: "أنا هرفع قضية بالتصدي بما تم تداوله لأن هذا مخالف للشريعة الإسلامية، صحيح أن عقد الزواج عقد مدني ويجوز أن يكون هناك بعض الشروط لكن فيما يتعلق باستمرار العلاقة، إنما نجرب بعض هذا هراء".

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