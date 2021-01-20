محام يتوعد أصحاب "زواج التجربة" بالملاحقة القانونية: "مخالف للشريعة"

قال المحامي أشرف فرحات، صاحب مبادرة "حملة تطهير"، إن الدولة تقوم بدورها بدليل تعيين جهات رصد لمعرفة السلبيات والمواطن أيضًا عليه دور، بالإرشاد والتبليغ وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية.





وتابع "فرحات"، عبر مكالمة هاتفية لبرنامج "خبلانة" المذاع عبر راديو معاك للإعلامي محمد كشك، قائلًا: "القصة كلها إن هدفنا ننفذ كل حاجة انت حر ما لم تضر، انا واخد حكم ضد منار سامي وكأنها تطلق لسانها للداخلية وكأن محدش قدي، وهي عليها حكم نهائي واجب النفاذ، وإحنا كحملة مش ساكتين".



