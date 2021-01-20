زاهي حواس لـ أحمد كريمة: "أنت بتعمل فرقعة إعلامية"

قال الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات، إن حديث الداعية أحمد كريمة "عن إثم من يزور المومياوات ليس له أساس ديني أو علمي، لافتًا إلى أن المومياوات التي ستعرض في متحف الحضارة ليس بها أي إثارة.





وأضاف حواس، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن عرض المومياوات في متحف الحضارة في تمجيد لمصر وعظمتها وحضارتها، بعيدا عن إهانة المومياوات أو آثارتهم.





وأوضح أن حديث الدكتور أحمد كريمة "فرقعة إعلامية"، وأن استغلال الدين في سبيل رأي غير علمي خطأ ولا احترم ذلك، مؤكدا أن المومياوات يمجد أمجاد هؤلاء الملوك، من خلال عمليات التحنيط، والتاريخ الكامل للملوك.





وفي تصريحات سابقة، قال الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقة المقارن بجامعة الأزهر، إن فتح القبور والدخول إليها حرام شرعًا، مشيرًا إلى أن الرسول نهى عن نبش القبور.



