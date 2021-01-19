رسمياً.. سوهاج يضم "الشرقاوي" لموسمين ونصف

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 10:06 م
بوابة الفجر
نورهان فضل


كتبت نورهان فضل

أعلن مجلس إدارة نادي سوهاج برئاسة الدكتور نشأت العريس، عن ضم كريم الشرقاوي، لاعب منية سمنود، وذلك من أجل تدعيم صفوف الفريق المشارك بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى .

وجاء التعاقد مع اللاعب بناء على طلب أحمد خلف المدير الفنى للفريق، خاصة بعد أن أبدى إعجابه بإمكانيات وخبرات اللاعب .

ووقع اللاعب عقود انضمامه لصفوف سوهاج لمدة موسمين ونصف فى حضور الجهاز الفنى للفريق ومؤمن زكريا المدير الإداري بالنادى .

وشارك اللاعب صاحب الـ27 عاماً مع الأندية التالية، سموحة، ومنتخب مصر للشباب، والرجاء، وكفر الشيخ، منية سمنود، ويجيد اللعب بمركز الدفاع .

يذكر ان فريق سوهاج يحتل المركز التاسع بجدول المجموعة الأولى في دوري القسم الثاني، برصيد 12 نقطة.

وفي سياق آخر، طالب مجلس إدارة نادي سوهاج برئاسة الدكتور نشأت العريس، لاعبيه بتصحيح مسار الفريق، واعادة نادى سوهاج لمكانه الطبيعي من أجل الصعود للدوري الممتاز وإسعاد الجماهير، حيث منح الكابتن أحمد خلف الصلاحيات اللازمة لاستقرار الجهاز الفني وتدعيم الفريق بعناصر واعدة تجمع بين الشباب والخبرة .

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