هل يتخذ ترامب قرارات جديدة بليلته الأخيرة؟.. مدير التحالف الأمريكي يجيب

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 11:03 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
أكد توم حرب، مدير التحالف الأمريكي للشرق الأوسطي، أن الحياة تسير بشكل طبيعي في الولايات المتحدة بنسبة 99.9%.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد" أن أعداء أمريكا يحاولون استغلال الانقسامات الداخلية في الولايات المتحدة لتنفيذ أعمال إرهابية، مؤكدا أن ترامب لن يتخذ قرارات جديدة في ليلته الأخيرة بالبيت الأبيض.

وأعرب عن تخوفه من عودة الاضطرابات إلى الشرق الأوسط بعد تولي جو بايدن الحكم، لافتا إلى أن هناك شريحة كبيرة في الولايات المتحدة تتمنى استمرار السياسة التي انتهجها ترامب خلال السنوات الأربع الماضية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

أول قرار من برشلونة على عقوبة ميسي

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل.. تحذير شديد اللهجة من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

ليس حسام حسن.. الزمالك يتحرك لضم مهاجم سوبر

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. فرجاني ساسي يربك حسابات الزمالك

منذ يوم

الزمالك يحسم ملف تجديد عقد ساسي

منذ أقل من ساعة

موسيماني يصدم نجم الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل. المالية: القبض على صاحب و مدير أحد مكاتب المحاسبة

منذ حوالي 12 ساعة

قبل سقوطها.. الأرصاد توضح طبيعة الأمطار على القاهرة (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. عبدالهادي يفسر غضب أشرف بن شرقي في مباراة الجونة

منذ حوالي 3 ساعات

ميسي يحدد شرطه للاستمرار مع برشلونة

منذ أقل من نصف ساعة

نجم الأهلي يطلب الرحيل في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. صراع ناري بين ريال مدريد وبرشلونة على صفقة الموسم

منذ ساعتين و 27 دقيقة

أول تحرك من الأهلي لضم نجم إنبي

منذ ساعتين و 55 دقيقة

الزمالك يُقرر عدم الاستغناء عن نجم الفريق.. وتطور جديد في التعاقد مع القناص

منذ ساعتين و 27 دقيقة

الأهلي يستقر على صفقة جديدة

منذ ساعة و 11 دقيقة

أوباما يصدم الزمالك بقرار مثير

منذ ساعتين و 21 دقيقة

موضوعات متعلقة

من الأصلح للشرق الأوسط ترامب أم بايدن؟.. خبيرة سياسية تُجيب

خبير علاقات دولية يتوقع فوز ترامب رئيسًا لأمريكا بـ 309 أصوات من المجمع الانتخابي

دبلوماسي سابق: سياسات أمريكا في الشرق الأوسط ستتغير بعد التطبيع مع إسرائيل

هل يرفض ترامب تسليم السلطة حال خسارته ؟ عمدة مصري بأمريكا يجيب (فيديو)

تعرف على موعد الإعلان عن نتيجة الانتخابات الأمريكية

أستاذ علوم سياسية: استطلاعات الرأي الأمريكية "مسيسة" (فيديو)

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:00 م

ميسي يحدد شرطه للاستمرار مع برشلونة

الأهلي يستقر على صفقة جديدة

10:16 م

عاجل.. تحذير شديد اللهجة من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

06:50 م

أول قرار من برشلونة على عقوبة ميسي

10:01 م

أوباما يصدم الزمالك بقرار مثير

09:06 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»