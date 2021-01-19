أول قرار من برشلونة على عقوبة ميسي

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 10:01 م
بوابة الفجر
وكالات
أكد نادي برشلونة أنه سيطعن على قرار لجنة المسابقات بالاتحاد الأسباني لكرة القدم، بإيقاف مهاجمه ليونيل ميسي مباراتين بسبب طرده في نهائي كأس السوبر الإسباني أمام أتلتيك بيلباو.

وكان الاتحاد الإسباني قد أعلن في وقت سابق عن قرار لجنة الانضباط بإيقاف ميسي بسبب "اللعب العنيف" في النهائي الذي فاز فيه أثلتيك باللقب (2-3).

وحصل ميسي على بطاقة حمراء لأول مرة في تاريخه كلاعب في برشلونة في الدقيقة 120 من المباراة بسبب تدخل عنيف من دون كرة مع لاعب أتلتيك أسير بياليبري.

 وأوضح الحكم في مذكرته أنه أشهر البطاقة الحمراء بعدما تبين له تعمد ميسي ضرب لاعب الفريق المنافس باليد بقوة مفرطة. وإذا تأكدت العقوبة فسيغيب ميسي عن مباراة كأس الملك أمام كورنيلا، وكذلك مباراة الليجا أمام إليتشي الأحد المقبل.

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