شاهد.. الرئيس الروسي يحتفل بعيد الغطاس على طريقته الخاصة

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 10:08 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
عرضت قناة الغد، مشاهد لاحتفال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعيد الغطاس، على طريقته الخاصة.

نزل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مياه جليدية تبلغ حرارتها عشرين درجة مئوية دون الصفر قرب موسكو، عملا بالطقوس الاحتفالية بمناسبة عيد الغطاس الأرثوذكسي.

وبعد خلع سترته السميكة وأحذيته، تقدم الرئيس، البالغ من العمر 68 عاما، مرتديا سروالا قصيرا أزرق داخل حوض المياه الجليدية أمام صليب شفاف كبير منحوت بالجليد على ما يبدو ومحاط بالثلوج.

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