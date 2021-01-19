لميس الحديدي عن أجواء تنصيب بايدن: "بنشوف مشاهد عمرنا مشفناها"

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 09:36 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قالت الاعلامية لميس الحديدي، إن العاصمة الامريكية ستشهد مراسم تنصيب الرئيس الامريكي جو بايدن، وسط أجواء لم تشهدها الولايات المتحدة الامريكية من قبل.

وأكدت "الحديدي"، خلال تقديمها ببرنامج "كلمة أخيرة " المذاع على فضائية " ON"، مساء الثلاثاء، أن مشاهد الحواجز والكمائن المنتشرة هناك كنا نتخيل أننا نشاهدها فقط في بلادنا، معقبة: " دلوقتي في أمريكا طلع بطاقتك وبطاقة الهوية بتاعتك في كل واشنطن العاصمة، خاصة في المناطق المحيطة بالكونجرس والبيت الابيض".

ولفتت إلى أن هناك نحو 25 ألف جنيد منتشرين في العاصمة، وكأننا مقبلون على حرب وليس على تنصيب رئاسي، وذلك خشية من تكرار وتجدد أعمال العنف من قبل الجماعات المتطرفة الموالية لترامب، كما حدث خلال الايام الماضية ".وواصلت: " بنشوف مشاهد عمرنا مشفناها هي مشاهد نادرة".

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