خبير: شعبية ترامب هي الأدنى.. وبايدن أمام مهمة شبه مستحيلة

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 09:46 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي

قال باسم أبو سمية، المحلل السياسي، إن شعبية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المنتهية ولايته اليوم الأربعاء، هي الأدنى لأي رئيس أمريكي، مشيرا إلى أن الرئيس المنتخب جو بايدن أمام مهمة شبه مستحيلة لعودة توحيد الصف الأمريكي والفرقة التي أحدثها ترامب بعد عدم اعترافه بنتائج الانتخابات الأمريكية وإحداث الفوضى واقتحام الكونجرس الأمريكي وحالة الاستقطاب السياسي التي شهدتها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترات المقبلة.

وأضاف المحلل السياسي، خلال حديثه لقناة "الغد"،أن الولايات المتحدة الأمريكية أمام مشهد مرتبك وصعب سواء فى السياسة الداخلية أو الخارجية وعلاقتها مع الدول الأخرى بعد المشهد الغير ديمقراطي بعد عدم إقرار ترامب الانتخابات والتحريض على العنف والتخريب، لافتا إلى أن جلسة الكونجرس اليوم لم تشهد أي قرارات ولكن نظرت في التهم التي سيتم توجيهها لترامب وتحريضه على اقتحام الكونجرس على أن يتم منعه من الترشح للرئاسة الأمريكية أو المناصب الأخرى كذلك عزله، وهو ما سيأخذ وقتا طويلا في الاستماع للشهود والأشخاص الذين على دراية فيما حدث في 6 يناير والعزل قد يكون بعد تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.

وقال إن الأنظار كلها اتجهت إلى البيت الأبيض باليوم الأخير لترامب به واتخاذه قرارات غير مألوفة والعفو عن 100 شخص مع القرارات العكسية التي ستنعكس على السياسة الداخلية والخارجية للولايات المتحدة الأمريكية.

أكد استطلاع لمعهد جالوب نشرت نتائجه تراجع شعبية الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب، بشكل غير مسبوق، موضحًا أن 34% فقط من الأمريكيين راضون عن أداء سيد البيت الأبيض فى أيامه الأخيرة.

وبحسب وكالة "فرانس برس"، أجرى الاستطلاع فى الفترة من 4 حتى 15 يناير الجارى، وشمل عينة من 1.023 شخصًا، فإن شعبية الرئيس الجمهورى هبطت إلى مستوى تاريخى غير مسبوق قبل أيام من انتهاء ولايته وتسلم الديمقراطى جو بايدن مقاليد السلطة فى 20 الجارى.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فوضى الكونجرس اقتحام الكونجرس

أخبار تهمك

عاجل.. تعرف على قرعة كأس العالم للأندية كاملة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تحذير شديد اللهجة من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

أول تحرك من الأهلي لضم نجم إنبي

منذ ساعة و 27 دقيقة

قبل سقوطها.. الأرصاد توضح طبيعة الأمطار على القاهرة (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل. المالية: القبض على صاحب و مدير أحد مكاتب المحاسبة

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. بايدن يبكي ويوجه كلمة لمناصريه

منذ أقل من نصف ساعة

وفاة والدة الفنان راشد الماجد وتركي آل شيخ ينعى

منذ أقل من ساعتين

باتشيكو يطالب الزمالك بسرعة حسم صفقة القناص

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الأهلي يطلب الرحيل في الميركاتو الشتوي

منذ أقل من ساعتين

باتشيكو يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة الجونة في الدوري

منذ حوالي 6 ساعات

أوباما يصدم الزمالك بقرار مثير

منذ أقل من ساعة

موعد مباراة الأهلي ضد الدحيل القطري في كأس العالم للأندية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. فرجاني ساسي يربك حسابات الزمالك

منذ يوم

عاجل.. صراع ناري بين ريال مدريد وبرشلونة على صفقة الموسم

منذ ساعة

الزمالك يُقرر عدم الاستغناء عن نجم الفريق.. وتطور جديد في التعاقد مع القناص

منذ ساعة

عاجل.. عبدالهادي يفسر غضب أشرف بن شرقي في مباراة الجونة

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

ترامب يحصل على 50.6% وبايدن 48.1% في جورجيا مع فرز 91% من الأصوات

"سي إن إن": نتائج الفرز الجزئي تظهر تقدم بايدن 50.2% مقابل 48.3% لترامب

اتهامات بالتلاعب ومطالبات بإعادة فرز الأصوات.. مشاهد من انتخابات الرئاسة الأمريكية

بعد فرز 95 بالمئة من الأصوات جورجيا: ترامب 49.6 بالمئة مقابل 49.1 لبايدن

وفيات واعتقالات.. أحداث بعد اقتحام الكونجرس الأمريكي

خبير يكشف خطة الديموقراطيين لمنع ترامب من الحياة السياسية

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:50 م

عاجل.. تحذير شديد اللهجة من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

أول تحرك من الأهلي لضم نجم إنبي

08:32 م

أوباما يصدم الزمالك بقرار مثير

09:06 م

الزمالك يُقرر عدم الاستغناء عن نجم الفريق.. وتطور جديد في التعاقد مع القناص

09:00 م

عاجل. المالية: القبض على صاحب و مدير أحد مكاتب المحاسبة

11:50 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»