شديد قناوي : الجمهور هو عصب كره القدم..واتمني تحقيق الفوز على سوهاج

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 09:31 م
بوابة الفجر
سالم خليل


قال شديد قناوي المدير الفني للمنيا بأنه لابد علينا إحترام الخصم، مشيرا إلى أن حدوث الضغط علي الفريق، يجعل اللاعبون يقوموا بأفضل ما لديهم، للوصول للهدف المطلوب.

واضاف قناوي، بأن اللاعبون كانوا على قدر المسئوليه، وقاموا بأداء متميز، مشيرا إلى أنه يسعي للوصول لمكان معين في كأس مصر.

وتابع قناوي بأنه اهم شي لنا، هو الحصول علي النقاط الثلاث، مهما كان الخصم، مشيرا إلى أنه سيستعد بقوه للقاء سوهاج القادم، متمنيا الفوز على فريق سوهاج في المباراه القادمه.

وذكر قناوي بأننا افضل دفاع في الدوري، وثاني افضل هجوم، وذلك من أجل الوصول إلي افضل النتائج، موضحا بأنه لابد من تحمل الضغوط في كافه المباريات.

واختتم حديثه بأن اللعب علي ملعب النجيل الصناعي، سيكون صعبا للغاية، موضحا بأن المباريات ستكون علي ملعب إستاد الجامعه بجامعه المنيا، مشيرا إلى أنه لابد من أن يحدث حوار بين رئاسة جامعه المنيا، ومجلس الإدارة، من أجل دخول الجماهير في المباريات، لان الجمهور هو عصب كره القدم.

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