سيراميكا كليوباترا يحدد حجم إصابات رباعي الفريق

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 09:29 م
بوابة الفجر
محمد زويد

كشف الدكتور فريد رضوان رئيس الجهاز الطبي بنادي سيراميكا كليوباترا، حجم الإصابات التي تعرض لها رباعي الفريق الكروي الأول، خلال مباراة طلائع الجيش التي أقيمت أمس الاثنين على ملعب استاد السويس الجديد، بالجولة الثامنة من مسابقة الدوري الممتاز، وانتهت بفوز سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف.
وقال طبيب الفريق، إن المدافع طارق سامي تعرض لمزق في العضلة الخلفية، وسوف يخضع لآشعة موجات صوتية لتحديد حجم المزق، ثم وضع البرنامج العلاجي وبداية فترة التأهيل.
وأشار إلى أن لاعب الوسط محمد توني أصيب بشد في العضلة السمانة، وزميله الغاني في نفس المركز كوامي بونسو، يعاني من شد في العضلة الضامة، بينما أصيب الظهير الأيسر أحمد محسن بشد في العضلة الخلفية.
وشدد الدكتور فريد رضوان على أن الجهاز الطبي يحاول تجهيز كافة المصابين للمرحلة المقبلة، وسوف يتم وضع البرنامج العلاجي وفقا لآشعة الموجات الصوتية التي يخضع لها الرباعي المصاب.
ويستعد فريق سيراميكا كليوباترا لمواجهة الجونة يوم الجمعة الموافق 29 من شهر يناير الجاري، على ملعب استاد السويس الجديد، بالجولة العاشرة للدوري، بعدما تقرر تأجيل لقاء المصري بالجولة التاسعة الذي كان من المزمع إقامته الأحد المقبل.

أخبار تهمك

نجم الأهلي يطلب الرحيل في الميركاتو الشتوي

منذ ساعتين

عاجل.. تعرف على قرعة كأس العالم للأندية كاملة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تحذير شديد اللهجة من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

أوباما يصدم الزمالك بقرار مثير

منذ أقل من ساعة

الزمالك يُقرر عدم الاستغناء عن نجم الفريق.. وتطور جديد في التعاقد مع القناص

منذ ساعة

موعد مباراة الأهلي ضد الدحيل القطري في كأس العالم للأندية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. بايدن يبكي ويوجه كلمة لمناصريه

منذ نصف ساعة

باتشيكو يطالب الزمالك بسرعة حسم صفقة القناص

منذ حوالي 5 ساعات

وفاة والدة الفنان راشد الماجد وتركي آل شيخ ينعى

منذ أقل من ساعتين

باتشيكو يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة الجونة في الدوري

منذ حوالي 6 ساعات

قبل سقوطها.. الأرصاد توضح طبيعة الأمطار على القاهرة (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. عبدالهادي يفسر غضب أشرف بن شرقي في مباراة الجونة

منذ ساعة و نصف

عاجل.. فرجاني ساسي يربك حسابات الزمالك

منذ يوم

عاجل. المالية: القبض على صاحب و مدير أحد مكاتب المحاسبة

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. صراع ناري بين ريال مدريد وبرشلونة على صفقة الموسم

منذ ساعة

أول تحرك من الأهلي لضم نجم إنبي

منذ ساعة و 28 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:50 م

عاجل.. تحذير شديد اللهجة من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

أول تحرك من الأهلي لضم نجم إنبي

08:32 م

أوباما يصدم الزمالك بقرار مثير

09:06 م

الزمالك يُقرر عدم الاستغناء عن نجم الفريق.. وتطور جديد في التعاقد مع القناص

09:00 م

عاجل. المالية: القبض على صاحب و مدير أحد مكاتب المحاسبة

11:50 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»