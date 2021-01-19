الصحة: 25 ألف مواطن سجلوا لتلقي اللقاح خلال 3 ساعات

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قال آيسم صلاح، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون تكنولوجيا المعلومات، إن الموقع الرسمي للتسجيل لتلقي اللقاح جاهز وسيتم إطلاقه خلال الأيام المقبلة.



وأضاف "صلاح" في لقائه مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الثلاثاء أن فتح الموقع كان لمدة ثلاثة أيام وكان بهدف متابعة مدى إقبال المصريين على التسجيل.



وأشار إلى أنه خلال فتح الموقع لمدة ثلاث ساعات قام بالتسجيل ما يقرب من 25 ألف مواطن أثناء فترة التجربة، موضحًا أن هناك ثلاث جهات للتسجيل لتلقي اللقاح أولها الموقع.



وتابع "أن هناك خط ساخن لراغبي التسجيل للتطعيم يقوموا بالتواصل معه من أجل التسجيل وهو 15335، وسيتم تحديد بعض المستشفيات التي ستقوم بالتسجيل أيضًا لمن لا يجيدون التعامل مع التكنولوجيا".



وأوضح أن تطبيق صحة مصر ساهم بشكل كبير في حل بعض المشكلات خلال الموجة الأولى لفيروس كورونا، لافًا إلى أن وزارة الصحة تقوم بجهد كبير لتوفير الأكسجين بالمستشفيات المخصصة للعزل.



وأكد أن هناك متابعة لحظية لاحتياجات مستشفيات العزل، ومتابعة يومية مع حالات العزل المنزلي وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة للحالة استجابة للمبادرة الرئاسية لمتابعة حالات العزل المنزلي.