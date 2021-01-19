"الديهي": ما يحدث في تونس كارثة تنذر بالخطر

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 09:11 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن ما يجري في تونس كارثة، منوهًا بأن ما يحدث في تونس ليس ديمقراطية وإنما تخريب.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن عبير موسى، رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، أكدت أن التظاهرات التي تحدث في تونس يقودها الإخوان لعزل الرئيس التونسي، وتنصيب راشد الغنوشي.

وأكد، أن أي مكان يوجد به إخوان يكون خراب فهم ورم سرطاني، وما يحدث في تونس ينذر بالخطر، داعيًا للتونسيين ولتونس بالسلام.

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