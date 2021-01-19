أوباما يصدم الزمالك بقرار مثير

يرغب اللاعب يوسف أوباما صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في الرحيل نهاية الموسم الحالي، في حال تلقيه عروض احتراف.





وكشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، ان هناك بند واتفاق في عقد يوسف أوباما مع الزمالك، يسمح له بالرحيل عن القلعة البيضاء نهاية الموسم الحالي.





وقال المصدر: عندما جدد أوباما عقده مؤخرًا مع الزمالك، وضع بند يسمح له بالرحيل على سبيل الإعارة، في حال تلقيه عرضًا كبير يفيده ويفيد النادي.





ورفض أوباما العديد من العروض الخليجية خلال الفترة الماضية، حيث إنه يعد عنصر أساسي في تشكيلة المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو.



