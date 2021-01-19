تحت شعار "متصدر لاتكلمني".. أوباما فى الدقيقة العاشرة يُهدى صدارة الدوري للزمالك «فيديو»

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 08:57 م
بوابة الفجر
اشرف عبد الناصر
حقق الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك فوزا هاما على فريق الجونة بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب بترو سبورت في إطار منافسات مسابقة الدوري العام.

وبهذا الفوز يتصدر الزمالك جدول ترتيب البطولة برصيد 19 نقطة، بفارق نقطتين عن الأهلي أقرب ملاحقيه صاحب المركز الثاني بواقع 17 نقطة.

ويرصد برنامج "ملعب الفجر"، تحليل المباراة بالتفاصيل عبر الفيديو التالي:



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