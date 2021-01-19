الزمالك يُقرر عدم الاستغناء عن نجم الفريق.. وتطور جديد في التعاقد مع القناص

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 09:00 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
هناك اتجاه داخل إدارة الكرة بنادي الزمالك، لرفض العروض التى تلقاها محمد عبد السلام مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

جاء قرار نادي الزمالك بالإبقاء على محمد عبد السلام، من أجل غلق فكرة تدعيم الصفوف بمدافع جديد خلال الفترة الحالية، خاصة أن محمد عبد السلام من المدافعين الشباب اللذين ينتظرهم مستقبل قوي.

وكان نادي الزمالك يبحث خلال الأيام القليلة الماضية، التعاقد مع مدافع قوي من أجل تدعيم صفوف الفريق، وكان أبرز المرشحين أسامة جلال مدافع إنبي ومحمود رزق مدافع الاتحاد السكندري.

وفي سياق متصل، هناك اتجاه داخل نادي الزمالك، لصرف النظر عن التعاقد مع حسام حسن مهاجم سموحة، خلال الفترة الحالية.

وكان مجلس إدارة الزمالك قد دخل في مفاوضات رسمية مع نادي سموحة للتعاقد مع حسام حسن خلال الفترة المقبلة، خاصة أن مصطفى محمد مهاجم الفريق كان قريبا من الرحيل، ولكن مع اقتراب استمرار اللاعب مع الفريق، فضل مسئولو القلعة البيضاء تجميد المفاوضات مع مسئولي سموحة.

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