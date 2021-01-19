حفل كبير و21 طلقة.. كيف سيغادر ترامب البيت الأبيض قبل تنصيب بايدن؟

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 08:52 م
بوابة الفجر
محمد عوده
تتجه أنظار العالم، نحو الولايات المتحدة الأمريكية، التى تشهد، غدا الأربعاء، مراسم تنصيب الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن، ليكون الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة، خلفا للرئيس الأمريكى المنتهية ولايته، دونالد ترامب، الذى أخفق فى كسب ثقة وتأييد الأمريكيين لفترة رئاسية ثانية، خلال الانتخابات التى جرت فى الثالث من شهر نوفمبر الماضى، والتى طالما طعن ترامب على نتائجها، وزعم تزويرها، من دون أن يقدم دليلا يثبت صحة مزاعمه.

وتأتى مراسم تنصيب بايدن، فى ظل أجواء غير مستقرة، تشهدها العاصمة واشنطن، التى بدت كحصن منيع، تسيطر عليها قوات الحرس الوطنى، للتصدى لأى أعمال شغب قد تحدث على غرار ما حدث من اقتحام جمع كبير من أنصار ترامب لمبنى الكابيتول، بناء على دعوته لهم بالتوجه إلى الكونجرس، فى الوقت الذى اجتمع فيه أعضاؤه لإقرار نتيجة التصويت فى الانتخابات الأمريكية، وإعلان فوز منافسه جو بايدن.

وفيما تزداد حالة القلق من أن تتخلل مراسم تنصيب بايدن أعمال شغب، أو أن تتعرض للاختراق، يترقب الكثير لحظة مغادرة الرئيس المنتهية ولايته البيت الأبيض، لا سيما بعد إعلانه عن نيته فى عدم حضور مراسم التنصيب، وكيفية حدوث ذلك.

حفل كبير و21 طلقة:

وأوضحت شبكة «CNN» الأمريكية أن ترامب يخطط للحظة واحدة وأخيرة كقائد، لدى مغادرته البيت الأبيض، رغم الوصمة المخزية التى تتمثل فى محاولة عزله مرتين.

وقالت الشبكة الأمريكية إنه فى صباح يوم الأربعاء، الموافق 20 يناير الحالى، وقبل حفل تنصيب جو بايدن، رئيسا للولايات المتحدة، من المتوقع أن ينظم البيت الأبيض حفل مغادرة كبيرا لترامب، قد يتضمن استعراض ثلة من الحراس وفرقة عسكرية و21 طلقة نارية وسجادا أحمر.

وأضافت الشبكة الأمريكية أنه على عكس دخوله إلى البيت الأبيض، فإن ترامب لن يفعل مع بايدن وعائلته كما فعل باراك أوباما معه، إذ إنه لن يحضر حفل التنصيب، ولن يكون فى استقبال بايدن لدى وصوله إلى البيت الأبيض.

وبحسب «CNN»، يرى حلفاء ترامب أنه بعد اقتحام مبنى الكونجرس، فإنه من المفضل أن يحصل الأمر بهذه الطريقة.

السفر إلى بيتش بالم:

ونقلت الشبكة الأمريكية عن مصدر معنى بالتخطيط لمغادرة ترامب، قوله إن الرئيس المنتهية ولايته ليس لديه أى التزامات فى جدوله بعد وصوله إلى مقر إقامته فى بالم بيتش، يوم حفل تنصيب بايدن.

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن أحد الأشياء التى لن يكون ترامب قادرا على القيام بها هى التغريد، بعدما أكد مسؤول فى شركة «تويتر» أن حساب ترامب سيبقى معلقا حتى بعد مغادرته المنصب.

خطاب الوداع:

وسجل ترامب خطاب وداع، من البيت الأبيض، أمس الإثنين، تحدث فيه عن قائمة إنجازاته خلال 4 سنوات قضاها فى المنصب، وفق تصريحات مسؤول أمريكى لـ«CNN».

وقال المسؤول إن ترامب قام بتعداد الإنجازات التى يعتقد أنها يجب أن تحدد إدارته، منوها بأنه لم يتم تحديد الموعد النهائى لعرض خطاب ترامب الأخير، لكن من المتوقع أن يتم ذلك اليوم الثلاثاء.

ولفت المسؤول إلى أن ترامب، الذي ظل بعيدا عن الأنظار منذ أيام، أشار فى التسجيل إلى الإدارة الجديدة، لكن لم يتضح ما إذا كان قد قدم تنازلا رفضه لأكثر من شهرين.


الأيام الأخيرة

وقال مصدر آخر إن الأيام الأخيرة ترامب فى البيت الأبيض اقتصرت على إحاطات من جهاز المخابرات الأمريكى، حول التهديدات الأمنية بشأن تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، وإحاطات مجلس الأمن القومى، وصور المغادرة، وتوديع الموظفين المغادرين فى اللحظة الأخيرة.

وقالت الشبكة الأمريكية إنه عندما يغادر الرئيس والسيدة الأولى ميلانيا ترامب واشنطن، صباح غد الأربعاء، سيرافقهم مساعدون سيستمرون فى دورهم خلال فترة ما بعد الرئاسة فى بالم بيتش، من بينهم نيك لونا، المرافق الشخصى لترامب، وزوجته كاسيدى دومبولد، التى تعمل حاليا كمساعدة خاصة للرئيس، إلى جانب نائبه الحالى دان سكافينو وربما آخرين.

ولفتت «CNN» إلى أنه لم يكن واضحا ما إذا كان جاريد كوشنر وإيفانكا ترامب سيسافران مع الرئيس فى رحلته الأخيرة على متن طائرة الرئاسة أو السفر إلى فلوريدا بشكل منفصل.

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