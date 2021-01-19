تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء

Advertisements

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، خلال بيان نشرته، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الأربعاء الموافق 20 يناير 2021.



طقس الأربعاء نهارًا:



- طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.



- طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، والرياح نشطة.



- طقس مائل للبرودة على شمال الصعيد، والرياح نشطة.



- طقس معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، والرياح نشطة تكون مثيرة للرمال والأتربة.



طقس الأربعاء ليلًا:

- طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري.

- طقس شديد البرودة على السواحل الشمالية.

- طقس بارد على جنوب سيناء.

- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.



الظواهر الطبيعية:

- فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة (50% تقريبًا) على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

- أمطار خفيفة إلى متوسطة (60% تقريبًا) على مناطق من الوجه البحري على فترات متقطعة.

- أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من (السلوم- مطروح- الإسكندرية- رشيد- بلطيم- دمياط- بورسعيد- العريش- رفح) على فترات متقطعة.



- أمطار خفيفة (30% تقريبًا) على مناطق متفرقة من شمال الصعيد.

- نشاط رياح على معظم الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



الوصف الفني لخرائط الطقس:

- تتأثر البلاد بامتداد منخفض جوي على البحر المتوسط ويتزامن مع منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

