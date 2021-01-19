انتحار شاب لمروره بأزمة مالية في سمسطا ببني سويف

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 08:44 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي

أقدم شاب على الانتحار شنقا، اليوم الثلاثاء، بمركز سمسطا جنوب غربى بني سويف، بسبب أزمة مالية وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى.

وتلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف إخطارا من اللواء أسامة جمعة مدير مباحث المديرية يفيد بالعثور على"ف.ش.م" 37 سنة،جثة هامدة داخل منزله بمركز سمسطا بعد العثور عليه مشنوقا داخل أحد الحجرات.

وانتقل الرائد حسام الريدى رئيس مباحث سمسطا على رأس قوة أمنية إلى محل الواقعة، حيث تبين أن الشاب متزوج وأقدم على شنق نفسه في إحدى حجرات منزله بسبب مروره بأزمة مالية.

تم إيداع الجثة بمشرحة مستشفى سمسطا المركزى تحت إشراف النيابة العامة وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

أخبار تهمك

موعد مباراة الأهلي ضد الدحيل القطري في كأس العالم للأندية

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تحذير شديد اللهجة من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ ساعتين

الأهلي يمدد عقدَي نجمي الريق

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. تعرف على قرعة كأس العالم للأندية كاملة

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الأهلي يطلب الرحيل في الميركاتو الشتوي

منذ أقل من ساعة

باتشيكو يطالب الزمالك بسرعة حسم صفقة القناص

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من الزمالك بعد تصدر الدوري

منذ ساعة و 8 دقيقة

الخطيب يوجه تحذير شديد بعد إيقاف الشناوي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. فرجاني ساسي يربك حسابات الزمالك

منذ يوم

قبل سقوطها.. الأرصاد توضح طبيعة الأمطار على القاهرة (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

باتشيكو يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة الجونة في الدوري

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. بيريز يتحدى زيدان وينصف المنبوذ

منذ ساعتين و 55 دقيقة

الزمالك يتحرك لتحصين نجم القلعة البيضاء

منذ ساعتين و 53 دقيقة

أول تحرك من الأهلي لضم نجم إنبي

منذ ثلث ساعة

أول تعليق من مدرب الزمالك بعد تصدر الدوري المصري

منذ 43 دقيقة

عاجل. المالية: القبض على صاحب و مدير أحد مكاتب المحاسبة

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:50 م

عاجل.. تحذير شديد اللهجة من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

نجم الأهلي يطلب الرحيل في الميركاتو الشتوي

08:01 م

عاجل. المالية: القبض على صاحب و مدير أحد مكاتب المحاسبة

11:50 ص

أول تحرك من الأهلي لضم نجم إنبي

08:32 م

موعد مباراة الأهلي ضد الدحيل القطري في كأس العالم للأندية

07:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»