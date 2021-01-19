الصناعات الهندسية: قرار تصفية شركة الحديد والصلب مفاجئ وصادم

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 09:37 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي

قال المهندس خالد الفقي، رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية، إن الشركة الصينية التي أستعان بها وزير قطاع الأعمال لتطوير شركة الدلتا للصلب طلبت القيام بنفس التطوير في شركة الحديد والصلب، ووزير قطاع الأعمال رفض؛ لكونه أقام عدة مناقصات ولم تكتمل لعدة أسباب.

وأضاف "الفقي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الثلاثاء، أنه لا بد من استمرار عمل الأقسام التي تعمل، والأقسام التي لا تعمل يتم إعادة تطويرها، والمناجم تعتبر المادة الخام لمصنع الحديد والصلب ولا يمكن إغلاقها.

وتابع، أن هناك صعوبة في تشغيل فرن 1 و2، ولكن فرن 3 و4 لا بد أن يعملوا بكامل طاقتهم، مشددًا على أن تحقيق شركة الحديد والصلب لخسائر سببه عدم إجراء صيانة لفترة طويلة، إلى جانب منع الكوك والفحم عن المصنع، مطالبًا وزير قطاع الأعمال بالتوجه لمشاهدة المصنع على أرض الواقع، معقبًا: "مينفعش ناخد قرار على المكاتب"، لافتًا إلى أن قرار تصفية شركة الحديد والصلب كان مفاجئ وصادم.

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