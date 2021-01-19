متحدث الكهرباء يكشف عن دور إدارة الجودة وإسعاد المتعاملين بالوزارة

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 09:04 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن إدارة جودة الخدمات وإسعاد المتعاملين بوزارة الكهرباء تهدف إلى مراقبة معايير الجودة وإرضاء العميل.

وأضاف "حمزة" في اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الثلاثاء أن هذه الإدارة تهدف إلى رفع مستوى الخدمات التي تقدمها الوزارة ومتابعة أي شكاوى من أجل إرضاء العميل سواء كان مستثمرين أو مواطن عادي أو كبار في السن أو متحدي الإعاقة.

وأكد أن هناك رغبة من الوزارة من أجل تسهيل الخدمة للمواطنين وذلك مع فتح مجال للقطاع الخاص ليكون هناك تنافس من أجل تحسين الخدمة بصورة كبيرة.

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