عاجل.. عبدالهادي يفسر غضب أشرف بن شرقي في مباراة الجونة

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 08:29 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
أعرب مدحت عبد الهادي المشرف العام على الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على حساب الجونة بهدف واحد مقابل لا شيء اليوم الثلاثاء.


وفي تصريحات صحفية ادلى بها عبد الهادي أكد أن اشرف بن شرقي كان يريد هز الشباك في اللقاء وهو الأمر الذي جعله يريد الاستمرار في المباراة خاصة بعد أن اهدر إنفراد صريح بالمرمى.


وأنهى أن قرار إستبدال بن شرقي يرجع للرؤية الفنية للبرتغالي جيمي باتشيكو في الوقت الذي أبدى فيه عبد الهادي سعادته بعودة ثنائي القلعة البيضاء مصطفى محمد وساسي للمشاركة في المباريات مرة أخرى.

أخبار تهمك

عاجل.. تحذير شديد اللهجة من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ ساعتين

عاجل.. تعرف على قرعة كأس العالم للأندية كاملة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل. المالية: القبض على صاحب و مدير أحد مكاتب المحاسبة

منذ حوالي 9 ساعات

نجم الأهلي يطلب الرحيل في الميركاتو الشتوي

منذ أقل من ساعة

أول تعليق من الزمالك بعد تصدر الدوري

منذ ساعة و 6 دقيقة

الزمالك يتحرك لتحصين نجم القلعة البيضاء

منذ ساعتين و 51 دقيقة

موعد مباراة الأهلي ضد الدحيل القطري في كأس العالم للأندية

منذ أقل من ساعتين

أول تعليق من مدرب الزمالك بعد تصدر الدوري المصري

منذ 41 دقيقة

أول تحرك من الأهلي لضم نجم إنبي

منذ ثلث ساعة

الأهلي يمدد عقدَي نجمي الريق

منذ 42 دقيقة

عاجل.. بيريز يتحدى زيدان وينصف المنبوذ

منذ ساعتين و 53 دقيقة

باتشيكو يطالب الزمالك بسرعة حسم صفقة القناص

منذ حوالي 4 ساعات

باتشيكو يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة الجونة في الدوري

منذ حوالي 5 ساعات

الخطيب يوجه تحذير شديد بعد إيقاف الشناوي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. فرجاني ساسي يربك حسابات الزمالك

منذ يوم

قبل سقوطها.. الأرصاد توضح طبيعة الأمطار على القاهرة (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:50 م

عاجل.. تحذير شديد اللهجة من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

نجم الأهلي يطلب الرحيل في الميركاتو الشتوي

08:01 م

عاجل. المالية: القبض على صاحب و مدير أحد مكاتب المحاسبة

11:50 ص

موعد مباراة الأهلي ضد الدحيل القطري في كأس العالم للأندية

07:01 م

قبل سقوطها.. الأرصاد توضح طبيعة الأمطار على القاهرة (فيديو)

12:10 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»