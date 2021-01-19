أول تحرك من الأهلي لضم نجم إنبي

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 08:32 م
بوابة الفجر
محمد سامي
كلف محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى، أمير توفيق المسؤول عن ملف التعاقدات، برفقة عدلي القيعي، بعقد جلسة مع إدارة نادي إنبي، بشأن الحصول على خدمات كريم فؤاد.

وقال مصدر موثوق في النادي الأهلي، ان المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول، طلب ضم كريم فؤاد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
وأوضح المصدر: ان موسيماني اشاد بالظهير الأيمن كريم فؤاد، بعد تقديمه أداء مميز مع الفريق البترولي منذ بداية الموسم الحالي.

ويحاول الأهلي إغراء إنبي من خلال تقديم عرض رسمي يشمل إعارة صلاح محسن مهاجم الفريق حتي نهاية الموسم، بالإضافة إلى المقابل المادي، من أجل الإستغناء عن كريم فؤاد.

ويعاني المارد الأحمر في مركز الظهير الأيمن الذي يتواجد به محمد هاني بمفرده، مع وجود احمد رمضان بيكهام وأكرم توفيق اللذان يجيدان اللعب في هذا المركز ولكن ليسوا ظهراء.

أخبار تهمك

باتشيكو يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة الجونة في الدوري

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تعرف على قرعة كأس العالم للأندية كاملة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. فرجاني ساسي يربك حسابات الزمالك

منذ يوم

عاجل.. تحذير شديد اللهجة من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ ساعتين

موعد مباراة الأهلي ضد الدحيل القطري في كأس العالم للأندية

منذ أقل من ساعتين

نجم الأهلي يطلب الرحيل في الميركاتو الشتوي

منذ أقل من ساعة

أول تعليق من مدرب الزمالك بعد تصدر الدوري المصري

منذ 41 دقيقة

باتشيكو يطالب الزمالك بسرعة حسم صفقة القناص

منذ حوالي 4 ساعات

الخطيب يوجه تحذير شديد بعد إيقاف الشناوي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل. المالية: القبض على صاحب و مدير أحد مكاتب المحاسبة

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يتحرك لتحصين نجم القلعة البيضاء

منذ ساعتين و 51 دقيقة

قبل سقوطها.. الأرصاد توضح طبيعة الأمطار على القاهرة (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يمدد عقدَي نجمي الريق

منذ 42 دقيقة

أول تعليق من الزمالك بعد تصدر الدوري

منذ ساعة و 6 دقيقة

أول تحرك من الأهلي لضم نجم إنبي

منذ ثلث ساعة

عاجل.. بيريز يتحدى زيدان وينصف المنبوذ

منذ ساعتين و 53 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:50 م

عاجل.. تحذير شديد اللهجة من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

نجم الأهلي يطلب الرحيل في الميركاتو الشتوي

08:01 م

عاجل. المالية: القبض على صاحب و مدير أحد مكاتب المحاسبة

11:50 ص

موعد مباراة الأهلي ضد الدحيل القطري في كأس العالم للأندية

07:01 م

قبل سقوطها.. الأرصاد توضح طبيعة الأمطار على القاهرة (فيديو)

12:10 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»