أول تحرك من الأهلي لضم نجم إنبي

كلف محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى، أمير توفيق المسؤول عن ملف التعاقدات، برفقة عدلي القيعي، بعقد جلسة مع إدارة نادي إنبي، بشأن الحصول على خدمات كريم فؤاد.





وقال مصدر موثوق في النادي الأهلي، ان المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول، طلب ضم كريم فؤاد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

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وأوضح المصدر: ان موسيماني اشاد بالظهير الأيمن كريم فؤاد، بعد تقديمه أداء مميز مع الفريق البترولي منذ بداية الموسم الحالي.





ويحاول الأهلي إغراء إنبي من خلال تقديم عرض رسمي يشمل إعارة صلاح محسن مهاجم الفريق حتي نهاية الموسم، بالإضافة إلى المقابل المادي، من أجل الإستغناء عن كريم فؤاد.





ويعاني المارد الأحمر في مركز الظهير الأيمن الذي يتواجد به محمد هاني بمفرده، مع وجود احمد رمضان بيكهام وأكرم توفيق اللذان يجيدان اللعب في هذا المركز ولكن ليسوا ظهراء.



