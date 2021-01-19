لا يزال مهاجم مانشستر سيتي سيرجيو أغويرو، غير جاهز عقب خضوعه للعزل لمخالطته أحد المصابين بفيروس كورونا، ولا يدري مدربه بيب غوارديولا موعد عودته للتدريبات.



وكان من المتوقع أن يشارك المهاجم الأرجنتيني أساسيا في مباراة الدور الثالث بكأس الاتحاد الإنجليزي أمام برمنغهام سيتي المنتمي للدرجة الثانية في العاشر من الشهر الحالي، لكنه لم يدخل تشكيلة المباراة التي فاز فيها سيتي 3-0.



وغاب الهداف التاريخي لسيتي عن اخر ثلاث مباريات في كافة المسابقات، وقال غوارديولا إن المهاجم البالغ عمره 32 عاماً سيغيب عن مواجهة أستون فيلا في الدوري الممتاز غداً الأربعاء في ملعب الاتحاد.



وقال المدرب الإسباني للصحافيين اليوم الثلاثاء "سيرجيو غير جاهز لمباراة الغد. لا يزال يخضع للعزل ولا أدري متى سيعود.

"نحن بحاجة لجهوده ونفتقده. الأرقام تتحدث عن نفسها، إنه أفضل هداف في تاريخ النادي. يمكنه أن يحسم نتائج مباريات بالفوز، لكنه ليس معنا منذ فترة طويلة، لكننا لا نشكو ونمضي قدما باللاعبين المتاحين لدينا مع وجود البدائل".



وأضاف غوارديولا أن المدافع إيمريك لابورت سيغيب أيضا عن مباراة فيلا، لكن قلب الدفاع عاد للتدريبات وقد يشارك في رحلة سيتي إلى شيلتنهام المنتمي للدرجة الرابعة لمواجهته في الدور الرابع لكأس الاتحاد.



ويحتل سيتي المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة من 17 مباراة، متأخراً بفارق نقطتين عن مانشستر يونايتد المتصدر الذي خاض 18 مباراة.