هازارد يزين قائمة ريال مدريد لمواجهة الكويانو في كأس ملك إسبانيا

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 08:13 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
أعلن زين الدين زيدان المدير الفني لفيريق الكرة الأول بنادي ريال مدريد قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة ديبورتيفو الكويانو غداً الاربعاء لحساب مباريت دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا.
وجاءت قائمة ريال مدريد كلتالي:

حراسة المرمى:  كورتوا، لونين، ألتوب

الدفاع: ميليتاو، ناتشو، مارسيلو، أودريوزولا، ميندي، تشوست

الوسط: كروس، كاسيميرو، فالفيردي، إيسكو، بلانكو

الهجوم: هازارد، بنزيما، أسينسيو، فاسكيز، فينيسيوس، ماريانو
في الوقت الذي شهدت فيه القائمة غياب عدد من اللاعبين أبرزهم سيرجيو راموس ورافائيل فاران وداني كارفاخال ولوكا مودريتش ومارتن أوديجارد، إضافة إلى ورودريجو جويس المصاب.

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