وزيرة البيئة: ربط ٣٦٠ مصنع بالشبكة القومية للإنبعاثات لقياس الإلتزام البيئى

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 08:58 م
بوابة الفجر
محمد عصام
قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة،  إنها تقوم بحصر  شامل لكل المصانع  التي لديها مشكلات في عملية التصنيع تجعلها ملوثة  للبيئة، والقيام بحلها مباشرة.

وتابعت وزيرة البيئة خلال تصريحات صحفية، " إنها قامت بربط ٣٦٠ شركة بالشبكة القومية للأنبعاثات لمراقبة مدي التزام تلك الشركات بضوابط البيئية"، مؤكدة أنه لا يتم  إغلاق أي مصنع مخالف للبيئة إلا بقرار من رئيس الوزراء ويكون الإغلاق للوحدة المخالفة فقط.


وأضافت الوزيرة، أنه اتخذت خطوات هامة  للحد من التلوث البيئي التي تسببه المصانع أكثر من مجرد التفتيشي المفاجئ عليها، بتقديم حوافز وقروض مالية لها بفائدة ٣.٥% عند استخدمها الاستخدام الامثل والكافئ للموارد ومدخلات الانتاج، مشيرة الي ان صناعات البتروكماويات والحديد والصلب الاكثر تلوثا للبيئة، لذلك طلبت منهم الوزارة بالتعاون مع وزارة الصناعة بتقيم الاثر البيئي  لتلك الصناعات دوريا، و الزامهم بتقديم دراسات لأمكانية استخدامهم التكنولوجيا الحديثة في صناعتهم لتقليل معدلات التلوث الناتجة عن تلك المصانع.

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