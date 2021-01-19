خبير تغذية يقدم روشتة لتثبيت الوزن خلال فصل الشتاء

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 08:23 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد

قال الدكتور أحمد نوبل، أخصائي التغذية العلاجية، إنه ضد منع أي مريض سمنة من تناول النشويات في أي نظام غذائي، ولكن من الممكن تناول النشويات من خلال الشوفان والبليلة، لأن حرق هذه النشويات يكون أسهل، خاصة أنها لا تتحول إلى سكر في الدم.


وأضاف "نوبل"، خلال لقائه مع الإعلامية منال سلامة، في برنامج "حلو الكلام"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أن هناك إمكانية لتحديد يوم في الأسبوع لمريض السمنة يتناول فيه ما يريده من طعام، ولكن هذا اليوم لا يمكن تحديده، إلا بعد شهرين من اتباع نظام غذائي معين.

وتابع: "بعد خفض الوزن يجب اتباع نظام لتثبيت الوزن، ومن الممكن تناول ألياف الأناسيليوم 3 أيام في الأسبوع كنوع من أنواع التثبيت، وهناك إمكانية لتقليل عدد الخلايا الدهنية من خلال كورس معين، وهذا يمنع من تكوينها مرة أخرى بعد خفض الوزن".

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