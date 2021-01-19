دار الإفتاء: "زواج التجربة" تلاعب كبير في المصطلحات من أجل "التريند"

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 08:21 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
قال الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن ما أطلق عليه عقد "زواج التجربة" الذي ظهر فيه تلاعب كبير بالمصطلحات، مؤكدًا أن مثل هذه العقود لا تضمن شيء من استمرار الزواج.

وأضاف "عمران" في اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الثلاثاء: "أن عقد الزواج هو أرقى علاقة تربط بين رجل وامرأة، جعل الله هذا العقد ميثاق غليظ، والاستهانة به بهذه الطريقة من اجل التريند يحتاج إلى مراجعة قيمية والنظر إلى قيمنا وتمسكنا بقيمنا التي أمنا الله عليها".

وتابع "ما يضمن استمرارية الزواج فعلًا ليس هذا العقد ولكن تدريب المقبلين على الزواج على قيم الحياة الزوجية ومراقبة سلوكنا الزوجي وهذا يسهم بشكل كبير في استمرار الحياة الزوجية، ولكن مفيش حاجة اسمها عقد مدني لا قانونًا ولا شرعًا على الرغم من أن هناك بعض الدول التي تسلكه".

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