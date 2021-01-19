خبير سياسي: احتجاجات الحبيب بورقيبة قد تمتد لمناطق أخرى في تونس

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 08:50 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
قال خالد عبيد، الكاتب والمحلل السياسي، إن الاحتجاجات التي شهد شارع الحبيب بورقيبة في تونس، متوقعا أن تمتد لمناطق أخرى في تونس والجميع يرفض السلب والتخريب.

وأضاف المحلل السياسي، خلال حديثه لقناة "الغد"، أن الاحتجاجات في تونس أمر متوقع خاصة شهر يناير، مشيرا إلى أن هذا الشهر دائم الاحتجاج فيه منذ أيام الاستعمار الفرنسي وبعد الاستقلال من الاحتلال، لكن الاحتجاجات في شارع الحبيب بورقيبه أول مرة يحدث ذلك منذ احتجاجات عام 2014، عندما خرجت مجموعة شبابية رافضة وحماية تطالب بالإفراج عن الشباب المعتقلين.

وأشار إلى أن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع بعد أن حاولت اقتحام الطوق الأمني لوزارة الداخلية، موضحا أن هناك العديد من المجموعات التي خرجت للاحتجاجات، التزامت السلمية والخطابات السلمية للاحتجاج والتظاهر وهو حق كفله الدستور للمواطنين، مبينا أن قوات الأمن ظهرت في مشهد جيد وتأمين الشباب للتظاهر بشكل سلمي دون العنف والتخريب.

في غضون ذلك عقد رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي اجتماعا مع كبار المسئولين في وزارة الداخلية. وبحث هذا الاجتماع الوضع الأمني الحالي في البلاد واستعدادات القطاعات الأمنية المختلفة في ضوء الأحداث التي شهدتها عدة مناطق على مدار الأيام الماضية، مؤكدا أن أعمال النهب والسرقة والاعتداءات على الممتلكات لا تمت بصلة للتحركات الاحتجاجية، كما ندد بأي دعوات للفوضى.

وتجددت الاحتجاجات في الشارع التونسي، وأدت إلى تجدد الاشتباكات وكان عدد من المحتجين قد خرجوا في شارع الحبيب بورقيبة في تونس العاصمة للمطالبة بالإفراج عن المحتجزين، وجرت الاشتباكات خلال محاولة قوات الأمن التونسية منع المتظاهرين من الوصول إلى مبنى وزارة الداخلية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

اعمال نهب استعدادات امنيه

أخبار تهمك

عاجل.. عبدالهادي يفسر غضب أشرف بن شرقي في مباراة الجونة

منذ ساعة و نصف

موعد مباراة الأهلي ضد الدحيل القطري في كأس العالم للأندية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تحذير شديد اللهجة من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. صراع ناري بين ريال مدريد وبرشلونة على صفقة الموسم

منذ أقل من ساعة

نجم الأهلي يطلب الرحيل في الميركاتو الشتوي

منذ أقل من ساعتين

أول تحرك من الأهلي لضم نجم إنبي

منذ ساعة و 26 دقيقة

باتشيكو يطالب الزمالك بسرعة حسم صفقة القناص

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل. المالية: القبض على صاحب و مدير أحد مكاتب المحاسبة

منذ حوالي 10 ساعة

باتشيكو يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة الجونة في الدوري

منذ حوالي 6 ساعات

أوباما يصدم الزمالك بقرار مثير

منذ أقل من ساعة

عاجل.. بايدن يبكي ويوجه كلمة لمناصريه

منذ أقل من نصف ساعة

قبل سقوطها.. الأرصاد توضح طبيعة الأمطار على القاهرة (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. فرجاني ساسي يربك حسابات الزمالك

منذ يوم

الزمالك يُقرر عدم الاستغناء عن نجم الفريق.. وتطور جديد في التعاقد مع القناص

منذ أقل من ساعة

وفاة والدة الفنان راشد الماجد وتركي آل شيخ ينعى

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تعرف على قرعة كأس العالم للأندية كاملة

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل.. امرأة تفجر نفسها وسط العاصمة تونس

مصادر إعلامية: انفجار وسط تونس أوقع مصابين من رجال الأمن

بث مباشر.. انفجار وسط شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة التونسية

الداخلية التونسية: الانتحارية التي فجرت نفسها تبلغ من العمر 30 عاما

الداخلية التونسية تكشف هوية منفذة العملية الإنتحارية

الشرطة التونسية تعتقل "إرهابيا" ثان عقب تفجير شارع الحبيب بورقيبة (فيديو)

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:50 م

عاجل.. تحذير شديد اللهجة من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

أول تحرك من الأهلي لضم نجم إنبي

08:32 م

أوباما يصدم الزمالك بقرار مثير

09:06 م

الزمالك يُقرر عدم الاستغناء عن نجم الفريق.. وتطور جديد في التعاقد مع القناص

09:00 م

عاجل. المالية: القبض على صاحب و مدير أحد مكاتب المحاسبة

11:50 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»