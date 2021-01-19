عبير سليمان تثير الجدل بتصريح ناري "تعدد الزوجات غدر وخيانه والرسول رفضه" (فيديو)

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قالت عبير سليمان، الباحثة في شئون المرأة والأسرة، إن أغلب الرجال يسعون إلى الخيانة أو التعدد بسبب "الطفاسة" على حد تعبيرها، وهذا يؤدي إلى هدم الأسرة الرئيسية.



وتابعت "سليمان" خلال حوارها مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن بعض مدعي الشهر يؤيدون التعدد، وعلى المستوى الشخصي لا يقبلون التعدد، معقبة: "أكذوبة يرددها الرجالة بان الرجل خلق تعددي، وبان المرأة أحادية، وهذا الامر ليس صحيحا"



ولفتت إلى أن الإمام أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، حسم مسألة التعدد بالقول بأن الأصل واحدة، مشيرة إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم زواج سيدنا على بن أبي طالب على السيدة فاطمة.

