عبير سليمان تثير الجدل بتصريح ناري "تعدد الزوجات غدر وخيانه والرسول رفضه" (فيديو)

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 08:16 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قالت عبير سليمان، الباحثة في شئون المرأة والأسرة، إن أغلب الرجال يسعون إلى الخيانة أو التعدد بسبب "الطفاسة" على حد تعبيرها، وهذا يؤدي إلى هدم الأسرة الرئيسية.

وتابعت "سليمان" خلال حوارها مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن بعض مدعي الشهر يؤيدون التعدد، وعلى المستوى الشخصي لا يقبلون التعدد، معقبة: "أكذوبة يرددها الرجالة بان الرجل خلق تعددي، وبان المرأة أحادية، وهذا الامر ليس صحيحا"

ولفتت إلى أن الإمام أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، حسم مسألة التعدد بالقول بأن الأصل واحدة، مشيرة إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم زواج سيدنا على بن أبي طالب على السيدة فاطمة.

أخبار تهمك

عاجل.. تعرف على قرعة كأس العالم للأندية كاملة

منذ حوالي 3 ساعات

قبل سقوطها.. الأرصاد توضح طبيعة الأمطار على القاهرة (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يتحرك لتحصين نجم القلعة البيضاء

منذ ساعتين و 52 دقيقة

موعد مباراة الأهلي ضد الدحيل القطري في كأس العالم للأندية

منذ أقل من ساعتين

نجم الأهلي يطلب الرحيل في الميركاتو الشتوي

منذ أقل من ساعة

الأهلي يمدد عقدَي نجمي الريق

منذ 43 دقيقة

أول تعليق من مدرب الزمالك بعد تصدر الدوري المصري

منذ 42 دقيقة

باتشيكو يطالب الزمالك بسرعة حسم صفقة القناص

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. فرجاني ساسي يربك حسابات الزمالك

منذ يوم

عاجل.. تحذير شديد اللهجة من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ ساعتين

عاجل.. بيريز يتحدى زيدان وينصف المنبوذ

منذ ساعتين و 54 دقيقة

باتشيكو يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة الجونة في الدوري

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق من الزمالك بعد تصدر الدوري

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل. المالية: القبض على صاحب و مدير أحد مكاتب المحاسبة

منذ حوالي 9 ساعات

أول تحرك من الأهلي لضم نجم إنبي

منذ ثلث ساعة

الخطيب يوجه تحذير شديد بعد إيقاف الشناوي

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:50 م

عاجل.. تحذير شديد اللهجة من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

نجم الأهلي يطلب الرحيل في الميركاتو الشتوي

08:01 م

عاجل. المالية: القبض على صاحب و مدير أحد مكاتب المحاسبة

11:50 ص

أول تحرك من الأهلي لضم نجم إنبي

08:32 م

موعد مباراة الأهلي ضد الدحيل القطري في كأس العالم للأندية

07:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»