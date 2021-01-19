أول تعليق من مدرب الزمالك بعد تصدر الدوري المصري

وجه البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك الشكر للمسئولين عن ملعب بتروسبورت بعد اهتمامهم بتطوير "نجيلة" الملعب وذلك عقب نهاية مباراة الزمالك والجونة مساء اليوم بالدوري.





وقدم باتشيكو التهنئة للاعبي الزمالك بالفوز أمام فريق صعب، ومنظم ولم يخسر أي مباراة في الدوري قبل أن يواجهه الفريق اليوم، مشيرا إلى أن كل لاعبي الزمالك أدوا دورهم الدفاعي، والهجومي بالشكل المطلوب، وما قاموا به في التدريبات، ونجحوا في الحفاظ على التقدم رغم محاولات الجونة المنظمة للعودة.





وقال باتشيكو: "قمنا بخلق العديد من الفرص، ومحاولات تسجيل الأهداف، وكنا نسعى لزيادة الأهداف، لكن الجونة قام بتنظيم لاعبيه في المباراة، والفوز كان صعبا لكنه مستحق للزمالك".





وعن تصدر الزمالك لبطولة الدوري.. أوضح باتشيكو أن الجهاز الفني يفكر عادة مباراة بمباراة .. متابعا: "مازلنا في الاسابيع الأولى للبطولة، ولا نحكم على التواجد في الصدارة الآن، فكل مباراة ستكون أصعب، وكل فريق يريد أن يفوز على الزمالك، وهو ما يصعب مهمتنا لذلك علينا التفكير بتواضع فيما وصلنا إليه، ونفكر في مواجهة أسوان المقبلة".





وتابع باتشيكو بأن فتح باب الانتقالات يؤثر أحيانا على تركيز اللاعبين لكن علينا التعاون من أجل مواصلة الانتصارات في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن تسجيل الأهداف من خارج منطقة الجزاء يعد ثمرة التدريبات التي يخوضها الفريق باستمرار قبل كل المباريات.





وكشف باتشيكو عن أن الفوز بهدف اليوم من تسديدة لأوباما أمر لا يقلقه أبدا لأن الزمالك صنع أكثر من فرصة، وهو الأمر الذي يؤكد العمل في كل الطرق وخلق المحاولات والفرص.





وفيما يخص المغربي أشرف بن شرقي فقد أكد باتشيكو أنه يحب أن يوجه الشكر له على تضحيته باللعب في مركز رأس الحربة، موضحا أنه تحدث معه واحترم اللاعب القرار بحاجة الفريق له في هذا المركز، على الرغم من أنه يحب اللعب على الأطراف أكثر، ومع توالي المباريات سيعود بن شرقي لمركزه الذي يحب أن يتواجد به.





وأشاد المدير الفني للزمالك بأسامة فيصل ووصفه بأنه مهاجم جيد وسيحصل على الفرصة بشكل تدريجي لحين التعرف على طريقة اللعب بشكل أكبر، وكذلك توظيف عبد الله جمعة في مركز الجناح الأيسر، مشددا على أنه يحاول توظيف كل اللاعبين في أكثر من مركز وكذلك الحفاظ على الفوز بأقصى جهد حسب مجريات الأمور في الملعب ولا يهمه كيف يواجهه الفريق المنافس.





وعن رحيل مصطفى فتحي لاعب الزمالك فقد كشف باتشيكو عن أن اللاعب طلب أن يشارك في المباريات بشكل أكبر لذلك وافق على رحيله معارا.





وفاز الزمالك على الجونة بهدف ليوسف أوباما في الجولة الثامنة للدوري الممتاز ليتصدر البطولة برصيد 19 نقطة من 7 مباريات.



