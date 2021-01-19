عاجل.. الأهلي يُجدد عقد نجم محمد شريف

نجح أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، في تمديد عقد نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال الفترة المقبلة.





ووقع محمد شريف مهاجم الفريق، مساء اليوم داخل مقر النادي، على عقود تمديده لمدة موسمين، لينتهي تعاقده بنهاية عام 2024 المقبل.





وجاء توقيع اللاعب على عقود تمديد عقده، ليغلق الباب نهائيًا أمام رحيله عن صفوف الفريق بالفترة المقبلة، في ظل امتلاكه عدة عروض احترافية.





وكان محمد شريف مهاجم المارد الأحمر، تلقى عروضًا من جانب سبورتنج براجا البرتغالي بالإضافة إلى بعض العروض التركية، من أجل الحصول على خدماته خلال شهر يناير الجاري.





وأبدى الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، رفضه التام فكرة التنازل عن خدمات اللاعب، سواء معارًا أو الرحيل بشكل نهائي.





وكان شريف عاد من فترة إعارة مع بداية الموسم الجاري، من صفوف إنبي، وقدم مردود طيب منذ مشاركاته الأولى مع المارد الأحمر.



