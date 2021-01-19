أحمد موسى عن وزير التعليم العالى: "رجل شغال جدًا ومحترم" (فيديو)

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قال الإعلامي أحمد موسى، إن جلسة مناقشة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في مجلس النواب اليوم، كانت هادئة مستقرة مردفا «رجل شغال جدًا ومحترم».



وتابع خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه قد يكون هناك بعض الملاحظات داخل وزارة التعليم العالي ولكن لا يمكن أحد أن ينكر الشغل الذي تم في وزارة التعليم العالي.



واختتم الإعلامي أحمد موسى: «أن وزير التعليم العالي العالي لا يحب الحديث عن أي كلام إلا إذا كان موجود على ارض الواقع وهناك حالة رضا عنه داخل البرلمان.



