قرارات عفو رئاسي.. تفاصيل اليوم الأخير لترامب وعائلته في البيت الأبيض

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 07:49 م
بوابة الفجر
محمد عوده
تترقب الولايات المتحدة، فضلا عن سائر دول العالم، مراسم تنصيب الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن، غدا الأربعاء، ليكون الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة، خلفا للرئيس الأمريكى المنتهية ولايته، دونالد ترامب، الذى أخفق فى كسب تأييد الأمريكيين لفترة رئاسية ثانية، خلال الانتخابات التى جرت فى الثالث من شهر نوفمبر الماضى، والتى طالما طعن ترامب على نتائجها، وزعم تزويرها، من دون أن يقدم دليلا يثبت صحة مزاعمه.

وفى ظل الأحداث الساخنة التى تشهدها العاصمة الأمريكية واشنطن، على خلفية اقتحام جمع كبير من أنصار ترامب لمبنى الكابيتول، بناء على دعوته لهم بالتوجه إلى الكونجرس، بينما يجتمع أعضاؤه لإقرار نتيجة التصويت فى الانتخابات الأمريكية، وإعلان فوز منافسه جو بايدن، تزداد حالة القلق والترقب، من أن تتخلل مراسم تنصيب بايدن التى يغيب عنها ترامب أعمال فوضى وعنف.


قرارات عفو رئاسى

واليوم الثلاثاء، ومع آخر يوم عمل لترامب رئيسا للولايات المتحدة، تتجه الأنظار صوب البيت الأبيض، وما سيخرج عنه من قرارات خلال الساعات لأخيرة لترامب فى حكم أكبر دولة فى العالم.

ويرجح البعض أن ترامب سيتخذ حزمة من قرارات العفو، تشمل بحسب التقديرات 100 شخص.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن من بين الذين قد ينالون العفو، رئيس كونجرس ولاية نيويورك السابق، شيلدون سيلفر، المدان بالفساد، ومغنى الراب، ليل وين، الذى أدين فى نوفمبر الماضى بحيازة أسلحة غير شرعية، ويعرف عن هذا المغنى مناصرته لترامب.

وقد يكون طبيب العيون المسجون حاليا، سالمون ميلجن، على قائمة المشمولين بالعفو الرئاسى، بعدما حكم عليه القضاء الأمريكى فى ولاية فلوريدا، عام 2018، بالسجن لمدة 17 عاما، بعد إدانته فى 67 تهمة متعلقة بالاحتيال فى مجال الرعاية الصحية، ووصلت قيمتها إلى من 70 مليون دولار، وطلبت السلطات تعويضا من الطبيب المحتال يبلغ 42 مليون دولار.

وفى المقابل، تتضاءل الآمال بحصول محامى ترامب الشخصى، رودى جوليانى، الذى قال فى مقابلة إذاعية إنه لا يتوقع الحصول على عفو، والأمر نفسه ينطبق على كبير الاستراتيجيين السابق فى البيت الأبيض، ستيف بانون.

وذكرت الصحيفة الأمريكية أن ترامب أمضى أيامه الأخيرة مع مساعديه، وخصوصا مستشاره القانونى، بات سيبولون، وابنته إيفانكا، وصهره جاريد كوشنر، فى اختيار الأسماء، وتجميع قائمة الذين سيتم العفو عنهم، مشيرة إلى أنه سيتم الافصاح عنها فى وقت لاحق من اليوم الثلاثاء.

وقالت الصحيفة الأمريكية إن قائمة العفو الرئاسى لم تجهز حتى كتابة تقريرها، غير أنه من المحتمل أن تشمل ما لا يقل عن 60 عفوا أو تخفيفا للأحكام، وربما تمتد قائمة العفو إلى 100 شخص.




ميلانيا ورسالة وداع للأمريكيين

أما السيدة الأولى، ميلانيا ترامب، قرينة الرئيس المنتهية ولايته، فقد أصدرت رسالة وداع، قبل مغادرتها البيت الأبيض، قالت فيها: "أعزائى الأمريكيين.. أعظم شرف فى حياتى أنى خدمت كسيدة أولى 4 سنوات".

وأضافت ميلانيا: "ألهمنى الأمريكيون فى مختلف الولايات، وفيما أنا ودونالد ترامب نمضى ساعاتنا الأخيرة فى البيت الأبيض، أتذكر الأشخاص الذين أحبهم لوطنيتهم وتصميمهم".

وتابعت قرينة الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته: "فيما يواصل العالم مواجهة كورونا أشكر الممرضين والأطباء وكل من يعمل لحفظ الأرواح، ونعبر عن حزننا لكل من خسروا أحباءهم بالفيروس، كل حياة مهمة، وأدعوا الأمريكيين لأخذ الاحتياطات، لحماية المعرضين للفيروس بينما يتم توزيع ملايين اللقاحات الآن".

واختتمت ميلانيا: "كونوا متحمسين لأى شىء تفعلونه، ولكن تذكروا دائما أن العنف ليس الرد الصحيح، ولن يكون مبررا أبدا".

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